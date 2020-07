Piloto morre após queda de avião em São Paulo

Após a queda, o avião pegou fogo. | Foto: Divulgação

Um avião de pequeno porte caiu na região do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, no final da tarde desta quarta-feira (8). Segundo informações iniciais dos Bombeiros, o piloto morreu carbonizado. O avião caiu na Avenida Braz Leme, na altura do número 1.300, entre as ruas Santo Anselmo e Tibães, no bairro Santana.

No momento do acidente, por volta das 18h, muitas pessoas caminhavam e pedalavam no canteiro central da avenida. Após a queda, o avião pegou fogo. Segundo equipe do Corpo de Bombeiros, o piloto tentou um pouso de emergência por causa de pane no motor e o avião, de modelo BE58, caiu pouco antes da pista do aeroporto. Sete viaturas dos Bombeiros foram enviadas para o local.

Um engenheiro civil presenciou a explosão na pista sentido bairro da via. Ele chegou a parar o carro e desceu do veículo para tentar ajudar, mas não conseguiu chegar perto da aeronave. "Eu consegui ver um corpo, mas não tinha como chegar perto. Estava pegando fogo ainda e estava muito quente perto. Eu parei pra tentar ajudar mesmo, mas não dava", relata.