Neta é filmada gritando e agredindo avó de 90 anos

Uma neta foi filmada empurrando a própria avó, de 90 anos, enquanto tenta pegar o andador que ela utilizava. A idosa até tenta segurar o equipamento, mas não consegue.

A mulher ainda grita de forma violenta com a vítima, que fica sentada no sofá. As imagens foram feitas por uma parente da senhora, no município de São Simão, região sul de Goiás, nesta quarta-feira (8).

A pedido do Ministério Público do estado (MP-GO), a polícia dará início às investigações para apurar a situação em que a vítima se encontra e se ela vive em condições de risco.

Segundo o promotor de Justiça, Fabrício Lamas, caso comprovado, ela poderá ser transferida para um abrigo ou outro local. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, que também investigará as agressões.

