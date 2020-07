Policial pisa no pescoço e quebra perna de mulher negra de 51 anos

A abordagem começou por conta do som alto do carro de um dos clientes do estabelecimento | Foto: Divulgação

São Paulo - Em mais um episódio de violência policial, imagens reveladas pelo programa "Fantástico" mostram um policial militar de São Paulo pisando no pescoço de uma mulher negra de 51 anos , que já estava rendida e deitada no chão. O caso aconteceu em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo, no dia 30 de maio.

A comerciante, que trabalhava em um estabelecimento em frente onde a abordagem ocorreu, também foi arrastada pelo chão e teve a perna quebrada por um dos policiais.

A abordagem começou por conta do som alto do carro de um dos clientes do estabelecimento. "Eu pedi que ele abaixasse um pouco o som e fiquei dentro do bar atendendo. A rua é pública e a gente não tem como controlar", afirmou a mulher.

No vídeo, é possível ver os policiais usando a força com outras pessoas já rendidas e a mulher grita para eles pararem de machucá-los. Em seguida, ela é imobilizada. "Quanto mais eu me debatia, mais ele apertava a botina no meu pescoço", disse ela, na entrevista ao programa.

A polícia de São Paulo informou que o caso será investigado e que, enquanto isso, os policiais serão afastados. No Twitter, o governador do Estado, João Doria, afirmou que a conduta dos policiais é "inaceitável" e que as imagens causam "repulsa".

Veja o vídeo:



