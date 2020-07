Adolescente encontra dedo humano em esfiha de restaurante

caso foi registrado no 20º Distrito Policial de Água Fria | Foto: Divulgação

Um adolescente encontrou na noite deste sábado (11), um dedo humano decepado após morder uma esfiha em São Paulo. O menino de 14 anos e sua mãe contaram que pediram esfiha fechada por delivery e, quando foram comer, encontraram o pedaço de dedo dentro do alimento. As vítimas acionaram a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência.

As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ao procurarem o responsável pelo restaurante, os policiais militares foram informados que um dos funcionários teria se cortado ao preparar alimentos.

"O proprietário relatou que um dos funcionários havia decepado o dedo cortando calabresa, que procurou, mas não achou e foi encaminhado ao hospital", informa a polícia.Os alimentos foram apreendidos para encaminhamento ao Instituto de Criminalística, e a parte do dedo foi apreendida para encaminhamento ao Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado no 20º Distrito Policial de Água Fria como crime contra as relações do consumo , perigo para a vida ou saúde de outro, localização/apreensão de objeto e lesão corporal culposa, e deve ser investigado.

