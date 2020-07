Adolescente mata amiga com tiro acidental em condomínio de luxo

A vítima, Isabele Guimarães Ramos, 14 anos, teve a cabeça perfurada pela bala | Foto: Divulgação

Uma adolescente de 14 anos foi atingida por um tiro na cabeça e morreu na noite de domingo (12). O disparo, ao que tudo indica, foi acidental, feito pela amiga dela, em um condomínio de luxo, em Cuiabá (MT). A Polícia Militar diz que a jovem que disparou tem a mesma idade. A arma envolvida na tragédia é do pai dela, que é atirador esportivo.

A vítima, Isabele Guimarães Ramos, 14 anos, teve a cabeça perfurada pela bala. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas quando os profissionais de saúde chegaram, a vítima havia morrido. Isabele foi encontrada no banheiro da casa.Na residência, no condomínio Alphaville 1, localizado no bairro Jardim Itália, foram encontradas sete armas de fogo que pertencem ao pai da jovem que disparou. Ele é atirador esportivo. A tragédia aconteceu por volta de 22h30.

Não há informações se havia outros adolescentes no local ou se algum adulto estava na casa.Trata-se de mais uma tragédia na vida da família de Isabele. Ela era filha do neurocirurgião Jony Soares Ramos, de 49 anos, que morreu em um acidente, em junho de 2018, na Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), em Cuiabá. Ele morreu quando pilotava uma motocicleta e atropelou uma vaca.

