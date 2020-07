Brasil chega a quase 1,9 milhão de casos confirmados de Covid-19

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 desta segunda-feira (13) aponta novo aumento do número de casos confirmados. Em 24 horas, mais de 20 mil casos foram notificados – são quase 1,9 milhão em todo o país. Desde o início da crise sanitária, o Brasil acumula 72.833 mortes.

Neste início de semana, Minas Gerais ultrapassou Pernambuco no número de casos confirmados, embora a quantidade de mortes em território mineiro seja menor do que a do estado pernambucano. São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Pará seguem como os locais mais afetados pela pandemia.