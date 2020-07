Veja! vizinha flagra jovem surda sendo agredida por companheiro

O vídeo foi gravado por uma vizinha | Foto: Divulgação

Uma jovem surda de 19 anos foi agredida pelo companheiro, também surdo, em Bauru, interior de São Paulo. O vídeo foi gravado por uma vizinha. As imagens ajudaram no pedido de proteção à vítima . O crime ocorreu no sábado (11). A mãe da moça contou que registrou um boletim de ocorrência, a mulher também era estuprada pelo homem.

Conforme a mãe da vítima, o homem da vítima também forçou relações sexuais com a jovem nas últimas semanas, o que configura estupro.

A jovem morava com o agressor havia cerca de dois meses. No último sábado, o homem deu chute, imobilizou e humilhou a jovem, que teve que passar por atendimento no pronto-socorro. A mãe relatou ainda que a filha teve machucados no corpo e a orelha cortada durante a agressão.De acordo com o G1, a Delegacia de Defesa da Mulher de São Manuel a concedeu a medida protetiva, que também fez exame de corpo de delito. Ela foi ouvida nessa terça-feira (14), com um intérprete de libras. O caso foi enviado à polícia de Bauru, onde aconteceram as agressões. O suspeito permanece em liberdade. E a jovem está com a mãe.

