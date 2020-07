Vídeo: Homem invade cemitério e retira corpos de mortos pela Covid-19

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito vagando pela rua | Foto: divulgação





Um homem, que não teve a identidade revelada, invadiu um cemitério em Viana, no Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (14), e depredou os túmulos, onde estavam corpos de vítimas da Covid-19. Ele quebrou as cruzes e as tampas que protegem os caixões.

O criminoso também rasgou os plásticos de proteção, que serviam para evitar a contaminação pelo coronavírus. Alguns cadáveres chegaram a ficar expostos pelo local.

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito vagando pela rua e, em seguida, pulando o muro do cemitério. Os investigadores tratam o caso como vandalismo.

A Polícia Civil foi acionada e a Guarda Municipal de Viana procura pelo rapaz. A Secretaria de Defesa Social afirmou que a prefeitura irá reparar as sepulturas violadas.

