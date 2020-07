Menino de 5 anos tem córnea queimada por álcool em gel: veja vídeo

Ao perceber o desespero da criança, a mãe tentou lavar o ferimento no banheiro de casa | Foto: Divulgação





Um menino de apenas 5 anos teve a córnea do olho queimada após um grave acidente com álcool em gel, em Campinas, na última sexta-feira (17). O pequeno Bento foi higienizar as mãos, quando o produto saiu com muita pressão da embalagem e foi direto em seu rosto.

Ao perceber o desespero da criança, a mãe tentou lavar o ferimento no banheiro de casa. "Quando ele começou a chorar, eu estava próximo dele, já levei para o chuveiro. Dei o banho e ele não parava de chorar", conta a mãe, Camila Mendes. Como a dor não passou, os pais do menino o levaram para o hospital, onde ele precisou ser sedado e encaminhado para o centro cirúrgico para fazer uma limpeza no olho ferido.

Bento se recupera do acidente, que não lhe trará sequelas. Porém, segundo a oftalmologista Keyla Carvalho, as consequências poderiam ter sido graves. "Um acidente desse tipo com substância em alcoólica, mesmo sendo em gel, ainda é álcool. A primeira coisa que vai ocasionar é uma desepitelização da córnea [...] Se houver essa úlcera de córnea pode perfurar, aí naturalmente se torna grave, até a cegueira", explica a médica.

Veja a reportagem:

| Autor: SBT Notícias