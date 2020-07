Pedreiro morre ao ser atropelado por cachorros: veja o vídeo

Testemunhas do acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) | Foto: Divulgação





Um ajudante de pedreiro morreu após ser atropelado por dois cachorros na zona sul de São Paulo. Imagens de câmera de segurança flagram o momento em que os animais passam correndo e desequilibram o homem de 48 anos, que cai de cabeça no chão. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Antônio Rodrigues Linhares, conhecido como "Toinho", retornava ao trabalho depois do horário de lanche quando sofreu o acidente, na tarde de sexta-feira (17). Testemunhas do acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que levou o pedreiro para o hospital do Campo Limpo. Segundo informações, a pancada na cabeça foi muito forte.

Os donos dos animais ainda não foram identificados.

Veja a reportagem:

| Autor: Divulgação