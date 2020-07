Mãe oferece faxina por R$ 20 pra comprar comida e recebe R$ 59 mil

A publicação comoveu diversas pessoas que se reuniram e montaram uma vaquinha online | Foto: Divulgação

A pandemia causada pelo Covid-19 afetou a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Dentre tantas histórias a de Liliane Silva chamou a atenção de muita gente. Desempregada há mais de um mês, a moça encontrou no Facebook uma oportunidade de divulgar seu trabalho para conseguir comprar comida para seus 3 filhos.

Na publicação, Liliane abriu o jogo e contou no grupo "Rede Colaborativa Para Mulheres" que estava oferecendo faxina por R$ 20 reais. "Eu tenho 26 anos e tenho 3 filhos estou desempregada e a quase um mês tô fazendo faxina por 20,00 pra alimentar meus filhos, sonho em ter meu negócio próprio e ter minha renda pra pagar meu aluguel", contou ela.

A publicação comoveu diversas pessoas que se reuniram e montaram uma vaquinha online para arrecadar fundos para Liliane e seus filhos. Com mais de 1,2 mil apoiadores, o valor já ultrapassou R$ 59 mil reais. Segundo o grupo, o objetivo era arrecadar R$ 40 mil para que Liliane a família consigam comprar uma casa e sair do aluguel.