Com ciúmes do marido, mulher pode ter envenenado filho de 1 ano

Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) vão investigar o caso de uma criança de um ano que pode ter sido envenenada pela própria mãe, nesta segunda-feira (20), em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O marido da acusada afirma que ela entregou ao filho uma garrafa com a substância junto com um chiclete, que o menino ingeriu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe chegou ao hospital com o filho já em estado grave. Rapidamente o garoto foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HCM (Hospital da Criança e Maternidade).

Os depoimentos da mãe são controversos. À polícia, em um primeiro momento, ela disse que a criança havia caído e batido a cabeça, depois mudou a versão para um suposto choque elétrico. Em seguida ela falou que não sabia o motivo pelo qual o filho estava passando mal.

Segundo o pai, algumas mensagens que a mulher mandou para o celular dele comprovam o envenenamento. Ainda de acordo com o homem, a mãe alegou ter cometido o crime por ciúmes do pai com o menino. As conversas serão encaminhadas para a DDM, onde o caso foi registrado e passará por investigações.

