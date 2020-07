Com Covid-19, Bolsonaro passeia e conversa sem máscara com garis

Bolsonaro continua infectado | Foto: Adriano Machado/ Reuters

Infectado com o novo Coronavírus (Covid-19), o presidente Jair Bolsonaro passeou de moto e conversou sem máscara com garis que trabalhavam em uma área externa do Palácio do Alvorada, na tarde desta quinta-feira (23). O diagnóstico de Covid-19 foi divulgado há duas semanas e na quarta-feira (22), ele informou que ainda estava infectado, após um terceiro teste desde o primeiro resultado.

Os registros do passeio de Bolsonaro foram feitos pelo repórter-fotográfico Adriano Machado, da agência Reuters. Os órgãos de saúde recomendam que pacientes que testaram positivo para a Covid-19 mantenham isolamento social por 14 dias.

Durante este período, o paciente deve manter distância de pessoas da própria casa, além de ter objetos pessoais reservados e evitar sair de casa. Se for preciso, é necessário o uso de máscaras.

A transmissão do novo coronavírus ocorre pelo contato com o vírus, que é transportado por gotículas expelidas pela fala, tosse ou espirro de pessoas doentes. A infecção se dá quando estas gotículas entram em contato com a mucosa dos olhos, nariz e boca. Elas também podem estar presentes em superfícies contaminadas, como o rosto ou mãos, e objetos, como maçanetas, botões de elevador, corrimão, por exemplo.