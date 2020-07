Ministro da Educação tem início de pneumonia por causa da Covid-19

Brasil - Milton Ribeiro, ministro da Educação, fez uma publicação em uma de suas redes sociais afirmando que foi diagnosticado com pneumonia. O ministro afirmou ainda que está sendo medicado, mas ainda com um pouco de tosse e falta de apetite. Ele está isolado em sua casa desde o início desta semana, quando foi confirmado com Covid-19.

"Amanheci bem melhor, mas ontem meus médicos constataram um início de pneumonia. Fui à clínica e tomei via venosa antibiótico. Hoje acordei bem melhor, 10% de tosse mas ainda sem apetite. Obrigado pelas orações e por tudo. Abraço fraterno a todos", postou nas redes sociais.

Confira a publicação do ministro.

Mais cedo, após quase três semanas com caso confirmado de covid-19, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o resultado de um novo teste deu negativo. A informação também foi compartilhada nas redes sociais.

