Vídeo: Vendedor de bombons surta e ofende passageiros dentro de ônibus

Manaus - Um vídeo que mostra um vendedor de bombons, ainda não identificado, xingando passageiros dentro de um ônibus coletivo viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (27). Na gravação é possível ouvir várias ofensas feita pelo ambulante e direcionadas aos passageiros que não tinham o dinheiro para adquirir os produtos dele.

No registro o homem ainda se mostra audacioso e intimida os passageiros. "Se você puder ajudar, amém. Se vocês estiverem com miséria para me ajudar, pega isso daí e joga fora. Não tenho medo de polícia, nem de vigilante e advogado. Todos são da mesma laia!", declara o vendedor.

Em certo ponto da gravação, o homem ofende um idoso e fala várias palavras de baixo calão. Ele iniciou os xingamentos porque o passageiro não tinha dinheiro. Ele também aparece no vídeo usando a máscara de proteção no queixo.

O caso ocorreu em um ônibus que opera na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo.

