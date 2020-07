Marielle Franco recebe homenagem no dia em que faria 41 anos

Marielle Franco, deputada do Psol, ativista e socióloga, estaria fazendo 41 anos e recebe homenagem | Foto: Reprodução

Marielle Franco, deputada do Psol, ativista e socióloga, estaria fazendo 41 anos nesta segunda-feira (28) e recebe homenagem. O coletivo paraibano Sementes de Marielle realizou uma live em tributo a sua vida e sua luta por direitos humanos e igualdade social as 18h (horário de brasília) no instagram do grupo.

A deputada foi assassinada no dia 14 de março de 2018, quando estava em um carro que foi baleado junto com o motorista Anderson Gomes. Ainda não se sabe quem foram os executores.

Quem apresentou a live é a Tia Sol, Tia da Marielle e Clareana Cendy e os convidados são Francy Silva, Soraya Correia, Glaucia Vinas, Heloise Bayção, Marina Iris e Tárcio Texeira. Também reunirá amigos e políticos que compartilham a mesma luta de Marielle para conversas e lembranças da deputada.

A deputada era ativista. Ela foi homenageada no Brasil e no mundo virando nome de rua no país, em Lisboa e em outros países. Que também pediram uma investigação da morte e a condenação dos executores pelo fato do crime está ligado a razões políticas.

