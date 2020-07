Ministro Marcos Pontes confirma diagnóstico positivo para Covid-19

Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação | Foto: Divulgação

Brasil - O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação , Marcos Pontes, informou que após sentir sintomas de gripe, fez teste para detectar o novo coronavírus e recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Ele comunicou que vai trabalhar em isolamento e seguirá despachando normalmente.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29), no encerramento de transmissão ao vivo com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) e o presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Carlos Moura, sobre a Base de Alcântara, no Maranhão. Pontes disse ter se submetido ao teste na terça-feira (28).

"A gente vai tratar e vai dar tudo certo", comentou o ministro. "Vou até entrar nos testes da nitazoxanida, agora eu posso", acrescentou, em referência ao vermífugo que a sua pasta vem testando em pacientes de Covid-19 para avaliar a eventual eficácia do medicamento no tratamento do vírus.

Pontes é mais um ministro a ser diagnosticado com a doença. Antes dele, foram infectados Onyx Lorenzoni, do Ministério da Cidadania, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Heleno e Albuquerque foram infectados na comitiva de Bolsonaro que foi aos Estados Unidos, em março deste ano.

Com direito a jantar no sul da Flórida na presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a viagem deixou mais de 20 pessoas infectadas, incluindo o secretário de comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, com quem Bolsonaro teve contato.

Um levantamento feito pelo Estadão no dia 8 de julho mostrou que, até aquela data, quase 30% dos governadores do país foram contaminados com a doença, além de prefeitos, parlamentares e ministros de Estado. O número aumentou, uma vez que o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), testou positivo no dia 15.

Leia Mais

Reforma precisa de discussão ampla para não prejudicar o Amazonas

Joana Darc desafia CPI da Saúde a convocar David e Amazonino