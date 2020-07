Dentista e enfermeira são encontrados mortos dentro de apartamento

A cena é descrita pelos policiais como “cenário de terror” | Foto: Divulgação

Os corpos de um casal foram encontrados dentro de um apartamento, na manhã desta quinta-feira (30), em Águas Claras, no Distrito Federal. As informações apontam que o homem teria usado uma arma branca para matar a mulher e em seguida tirado a própria vida.

O caso aconteceu na Rua 25 Norte, no Edifício My Life Style. O homem é Fabrício David Jorge, um cirurgião dentista que trabalha no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). As suspeitas são de que ele esfaqueou a esposa, identificada até então apenas como Poliana, e se matou logo depois, com dois cortes, um deles no pescoço.

Vizinhos ouviram gritos da mulher por volta das 3h da madrugada. “Eram gritos de desespero, gritos de morte. Estava muito alto. Eu ouvi e saí no corredor. Quando cheguei perto do apartamento deles o barulho parou”, disse uma moradora à reportagem, pedindo anonimato.

Por volta do mesmo horário, o homem teria enviado uma mensagem para um amigo, dizendo que havia matado a mulher. O material será periciado.

Os militares que atenderam a ocorrência encontraram a vítima ensanguentada, sentada, no chão da cozinha. O homem estava deitado, também bastante sujo de sangue, com a faca na mão. Próximo a ele, outra faca, também suja.

A cena é descrita pelos policiais como “cenário de terror”. Havia sangue espalhado por todo o apartamento, inclusive na cama do casal.

