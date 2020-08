Nova onda da Covid-19 pode atingir três estados, diz Fiocruz

Os estados do Ceará, Rio de Janeiro e Maranhão podem sofrer nova onda de Covid-19 após crescimento no número de casos, segundo análise divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta sexta-feira (31).

O prognóstico consta de um boletim divulgado pelo Infogripe, sistema que monitora a ocorrência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país.

O monitoramento aponta que os estados tiveram pico no número de contágio na primeira quinzena de maio. Em junho, houve quedas seguidas, mas, no fim de julho, segundo as estimativas, a curva voltou a subir.

O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, alerta que, em nível nacional, o "cenário atual sugere que os casos notificados SRAG, independentemente de presença de febre, mostram tendência de crescimento, com ocorrência de casos semanais muito alta".