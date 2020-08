Deputado cria abaixo-assinado para vira-lata estampar nota de R$ 200

Deputado propõe que vira-lata caramelo estampe nova cédula de R$ 200 | Foto: Reprodução

Brasil - Após o anúncio da criação da cédula de R$ 200 , um deputado ligado ao Patriota-MG criou um abaixo-assinado para que a imagem de um vira-lata caramelo seja usada para estampar a nota. Até a tarde deste sábado (1º), a ideia de Fred Costa já recebeu apoio de mais de 36 mil pessoas.

Segundo o Banco Central, o animal que vai ilustrar a nova cédula será o lobo-guará. Entretanto, para o deputado, o vira-lata está mais ligado à rotina da população.

"Não descartamos a relevância do lobo-guará na história e na fauna brasileira, porém, o cachorro vira-lata está mais relacionado ao cotidiano dos brasileiros. E, além disso, é presente em todas as regiões do país”, disse.

O parlamentar, que é defensor da causa dos animais, ressalta que o "sem raça definida é um símbolo da sociedade e da cultura brasileira".



"Nada melhor do que fazer uma bela homenagem a eles, imortalizando-os na nova nota, não acha?", completa Costa na petição.

