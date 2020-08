Menina liga para policiais pedindo comida e ganha festa surpresa

Depois de comover diversas pessoas, Juliano e seus colegas foram até a casa de Ana entregar cestas básicas | Foto: Divulgação





O cabo da Polícia Militar de Alpinópolis, no Sul de Minas Gerais, Juliano Pereira de Souza não imaginava como uma ligação poderia mudar seu dia e a vida de uma família. A pequena Ana Karlla, de 11 anos, pegou o celular de sua mãe escondido e ligou para a PM pedindo comida para ela e sua família.

"Uma voz de criança do outro lado da linha. Ela disse que se chamava Ana e que tinha 10 anos. O motivo da ligação foi que estava pedindo comida para sua família. Com uma voz triste, me disse que na casa dela não tinha mais comida. Aquilo mexeu comigo", contou Juliano para o jornal Estado de Minas. O cabo espalhou a notícia para quem conseguiu e pediu a ajuda das pessoas para atender o pedido de Ana.

Além de comida, a menina contou que estava prestes a completar 11 anos e queria um presente especial. "Ela queria muito ganhar chocolate e um sapato, pois não tinha", contou Juliano.

Depois de comover diversas pessoas, Juliano e seus colegas foram até a casa de Ana entregar cestas básicas e preparar um festa surpresa para a menina no Bairro do Rosário.

Ao lado das irmãs mais novas Gabriela (9) e Eloá (7), e dos pais, Ana comemorou seu aniversário em grande estilo.

"A ligação dessa menina é um exemplo da confiança que a população tem na PM. Ficamos emocionados em ver a confiança que uma criança de 11 anos tem em nós", contou Juliano.