IBGE devolve taxa de inscrição para processo seletivo

Data final de resgate pela carteira digital do Banco do Brasil será no dia 10 de agosto | Foto: Divulgação

O Processo Seletivo Simplificado - Editais de nº 02 e 03/2020 - do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terá data final para resgate da taxa de inscrição, através da carteira digital do Banco do Brasil, na próxima segunda-feira (10). Os editais foram abertos para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador.

A partir do próximo dia 17 de agosto, o IBGE divulgará no portal na internet e nos perfis oficiais do instituto nas redes sociais a nova modalidade de devolução para os que pagaram a taxa e ainda não receberam o valor correspondente. Desde o dia 12 de maio, foi disponibilizado o procedimento de devolução através do aplicativo carteira digital, do Banco do Brasil.

Além disso, foi enviado um e-mail para todos os beneficiários alertando sobre a disponibilidade dos recursos para ressarcimento.

Passados quase três meses do início da devolução, os candidatos que não concretizarem o procedimento até o dia 10 de agosto de 2020 deverão aguardar as orientações sobre a nova modalidade de devolução que serão divulgadas pelo IBGE a partir do próximo dia 17.

Os canais de atendimento do IBGE, através do telefone 0800 721 8181 e do e-mail [email protected], continuam à disposição dos interessados para mais informações e esclarecimentos.

*Com informações da assessoria

