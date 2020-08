Brasil lidera número de novas mortes pela Covid-19 em 24h no mundo

Até a última atualização do Ministério da Saúde, o Brasil tem 2.912.212 casos e 98.493 mortes pela Covid-19 | Foto: Michael Dantas/AFP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou nesta sexta-feira (7) que o Brasil liderou o número de novas mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas em todo o mundo.

Segundo os dados, o país registrou 1.437 óbitos, seguido dos Estados Unidos, com 1.307, e Índia, com 886 registros. O acréscimo total foi de 6.815 vítimas no planeta, chegando a 709.511.

A Índia contabilizou o maior número de casos no último dia, com 62.538 novos casos confirmados. Logo atrás veio o Brasil, com 57.152, e os Estados Unidos, com 53.373 infectados. São 18.902.735 diagnósticos no mundo.

Até a última atualização do Ministério da Saúde, o Brasil tem 2.912.212 casos e 98.493 mortes pela Covid-19.