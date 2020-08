Morre aos 88 anos a atriz e compositora Chica Xavier

Manaus - Morreu, na madrugada deste sábado (8), a atriz e compositora Chica Xavier. Aos 88 anos, ela lutava contra um câncer no pulmão e estava internada no hospital Vitória, no Rio de Janeiro (RJ). Famosa por personagens nas produções 'Sinhá Moça', na televisão, e "Nosso Lar', no cinema, a atriz atraiu comoção no meio artístico.



À imprensa, a assessoria da cantora informou que o velório de Chica Xavier será restrito a amigos e familiares, por causa da pandemia da Covid-19. O enterro será realizado neste domingo (9), mas ainda sem horário marcado.

Com a morte, a atriz deixa seu marido, o ator Clementino Kelé, com quem foi casada por 64 anos, e mais três filhos e netos.

"Chica Xavier é uma das maiores atrizes desse país, e como diz a biografia escrita sobre ela pela Tereza Monteiro, Chica Xavier é a mãe do Brasil", disse a neta a atriz, Luana Xavier, ao site Quem Acontece.

Comoção e luto

Na internet, a classe artística se manifestou sobre a perda da atriz, em especial, atores negros como Lázaro Ramos e Taís Araújo. A maioria lembrou que Chica Xavier foi percussora da representatividade preta nas telas, seja na televisão ou cinema.

"Quando ainda na Bahia eu sonhava em ser ator era ela uma das minhas inspirações. Cheguei ao Rio e tive o privilégio de trabalhar com ela e generosamente como fazia com todos ela me acolheu, me passou ensinamentos, me apresentou a sua linda família, e abriu as portas da sua casa para que eu soubesse que ali onde ela era yalorixa era um lugar de fé e acolhimento", escreveu Lázaro Ramos, em um post no Instagram.

Assim como o ator global, outros artistas se manifestaram sobre a perda de Chica Xavier. Cacau Protásio, a eterna 'Zezé de Avenida Brasil também prestou luto.

"Muita festa hoje no céu!!! A rainha Chica Xavier subiu, ela está agora ao lado do nosso senho Jesus Cristo. Eu cresci vendo essa mulher abrindo portas, ela me fez acreditar que seria possível. Vai com Deus! Obrigada.", escreveu a global no Instagram.

