Conexão repórter mostra a verdadeira história do japonês da federal

O jornalístico investiga quem é o homem por trás do policial que virou símbolo da luta contra a impunidade | Foto: Divulgação





O Conexão Repórter conta a verdadeira história da face mais conhecida da Operação Lava Jato nesta segunda-feira (10). Roberto Cabrini fica frente a frente com Newton Ishii, que ficou conhecido como o "Japonês da Federal".

Ele enfrenta agora sua segunda condenação na Justiça, desta vez por improbidade administrativa. O jornalístico investiga quem é o homem por trás do policial que virou símbolo da luta contra a impunidade, figura emblemática do combate à corrupção que viu sua reputação ser colocada em xeque ao ser condenado em um processo iniciado em 2003, quando chegou a ser preso em flagrante - acontecimento que levaria a uma tragédia familiar: a depressão e o suicídio do filho, além da morte de sua mulher.

O programa faz um balanço da vida de alguém que conheceu os extremos da existência, indo da glória e reconhecimento e, depois, ao outro lado.