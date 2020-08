Criminoso estupra, mata e deixa corpo de criança no telhado de casa

O assassino foi preso | Foto: Divulgação

Uma criança, de apenas 7 anos, foi estuprada e assassinada. O corpo da menina foi encontrado dentro de um saco de lixo no telhado da casa do suspeito, no município de Maravilha, no Sertão de Alagoas.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM/AL), o homem que teria cometido o crime foi preso. A casa dele chegou a ser apedrejada por populares.

A criança teria desaparecido na tarde de quarta-feira (5). Conforme um policial, que participou da ação, ele recebeu a informação de familiares a respeito do desaparecimento da menina, e que havia a suspeita de onde ela estaria.

"No local, cercamos a casa e falamos com o proprietário. Ele negou o crime, mas após buscas, achamos o corpo da menina dentro de um saco de lixo, no telhado da residência. O volume foi percebido por um dos agentes que viu sangue na embalagem", relatou o militar.

As informações repassadas por moradores daquela região apontam que o suspeito, que estuprou e matou a criança, estaria bebendo com familiares da vítima no dia anterior. A informação não foi confirmada pela polícia.

Devido à gravidade do caso, moradores da região se aglomeraram na tentativa de fazer justiça com as próprias mãos

Uma viatura do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Santana do Ipanema, foi acionada para fazer a prisão do suspeito.

