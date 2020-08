Minas Gerais registra 170 mortes em 24 horas por covid-19

| Foto: Dado Ruvic/ Reuters

Minas Gerais registrou 170 mortes nas últimas 24 horas, na terça-feira(11). De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta quarta (12), o Estado acumula 3.783 mortes pela Covid-19.

Desde 3 de agosto, as prefeituras informam as mortes pela doença diretamente no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (Sivep Gripe), plataforma do Sistema Único de Saúde (SUS). A mudança na metodologia de notificação foi anunciada pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, como uma forma de reduzir a defasagem entre a data de ocorrência da morte e confirmação pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).



No entanto, uma semana depois, o problema parece ainda persistir, uma vez que a variação nos números, deve-se, segundo o próprio secretário, ao atraso nas notificações. Na entrevista coletiva de terça (11), Carlos Amaral mostrou, em gráficos, a diferença entre a data de ocorrência das mortes e as notificações. Enquanto que para as notificações a curva era ascendente, para as data de ocorrência, a linha era decrescente.

