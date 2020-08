Bolsonaro passa por avaliação médica em hospital de São Paulo

A equipe médica que avaliou Bolsonaro é composta pelo cirurgião-chefe Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo | Foto: Divulgação





Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma avaliação médica no Hospital Vila Nova Star, localizado na zona sul de São Paulo.

Pela manhã, Bolsonaro acompanhou, ao lado do ex-presidente Michel Temer, a partida de dois aviões com alimentos, remédios e equipamentos de saúde para o Líbano. A ajuda foi direcionada às vítimas da explosão do porto em Beirute.

Após isso, o presidente se direcionou ao hospital. De acordo com boletim médico, Bolsonaro "passou por avaliação da equipe médica multiprofissional, está assintomático com exames laboratoriais e de imagens normais". Ainda, o boletim informa que o presidente está livre para manter suas atividades habituais.

A equipe médica que avaliou Bolsonaro é composta pelo cirurgião-chefe Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, pelo cardiologista Dr. Leandro Echenique e pelos infectologistas Dr. Esper Kallas e Dra. Maria Luísa Moura.