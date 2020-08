Manaus é a 2ª cidade no Brasil em traições on-line durante a pandemia

A presença do cônjuge no mesmo ambiente não inibe a ação | Foto: Reprodução

Manaus – A capital amazonense ficou no segundo lugar no ranking das 20 cidades do Brasil mais adúlteras. A pesquisa foi feita pela plataforma Ashley Madison, líder em relacionamentos extraconjugais cibernéticos durante a pandemia.

Segundo a pesquisa, os cônjuges aproveitaram o confinamento por conta da pandemia para ter casos extraconjugais via internet, mesmo com a presença do parceiro no mesmo ambiente.

Manaus ultrapassou aSão Paulo e só está atrás de Brasília, no Distrito Federal.

“Esta lista das 20 Cidades baseia-se em inscrições na Ashley Madison de 21 de março a 1 de julho de 2020 em uma base per capita. Com a pressão vem a necessidade de lidar com ela, e muitos descobriram que a infidelidade é uma maneira eficaz de fazê-lo. O encontro pessoalmente pode ser impossível no momento, mas isso não impediu os usuários da plataforma de dar uma escapadinha do casamento. ”, disseram os realizadores da pesquisa.

| Foto:





Confira o ranking das cidades apontada pela pesquisa:

1- Brasília, DF

2- Manaus, AM

3- São Paulo,SP

4- Goiânia, GO

5- Campo Grande, MS

6- Curitiba, PR

7- Guarulhos, SP

8- Campina, SP

9- Rio de Janeiro, RJ

10- Belo Horizonte, MG

11- Porto Alegre, RS

12- João Pessoa, PB

13- São Bernardo do Campo, SP

14- São Luis, MA

15- Salvador, BA

16- Santo André, SP

17- Duque de Caxias, RJ

18- Recife, PE

19- Teresina, PI

20- Natal, RN

Leia mais:

Vídeo: em Manaus, mulher destroça carro de homem após suposta traição

Maria Ribeiro revela traição de Caio Blat com atriz durante casamento