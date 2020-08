Vídeo: anaconda de oito metros é encontrada dentro de casa

Uma cobra adulta de 8 metros foi capturada, nesta quinta-feira(13) em águas Lindas (GO) | Foto: Reprodução

Uma cobra adulta de 8 metros foi capturada, na quinta-feira(13), em águas Lindas (GO). A polícia buscam pelo proprietário da serpente. A informação foi repassada durante a coletiva de imprensa sobre as conclusões do caso da naja, promovida nesta quinta-feira (13), na Delegacia de Polícia Especializada (DPE).

Segundo o delegado-adjunto da 14ª DP, Ricardo Bispo, a serpente pesa cerca de 90kg e seria uma sucuri, também conhecida como anaconda. “Estima-se que esse proprietário estava com essa cobra há 12 anos”, disse.

No momento da abordagem, o dono não se encontrava em casa. Especialistas ouvidos pelo Correio, no entanto, acreditam que se trata de uma espécie exótica, do continente asiático.

Há a suspeita de que o homem tenha envolvimento com o caso da naja. “Pode ter uma ligação com essa investigação. Mas, inicialmente, ele tem uma vasta experiência nessa área e estaria iniciando essa atividade ilícita”, ressaltou o delegado.

Identificação

Após a divulgação das imagens do réptil apreendido, especialistas identificaram a cobra em questão é, de fato, uma píton-indiana (Python molurus). A confirmação torna o caso mais preocupante, uma vez que, ao contrário das anacondas, a píton-indiana não é nativa do Brasil e possui um alto potencial invasor. Esse animal é típico do sudeste asiático e integra, desde 2012, a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção da IUCN.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução

Leia mais:

Naja que picou estudante já tem novo lar

Vídeo mostra bote impressionante de píton de quase 4 metros