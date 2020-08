43% das escolas não têm lugar para alunos lavarem as mãos

O levantamento ainda revelou que no Brasil, mais de um terço das escolas não tem um sistema de higiene adequado | Foto: Divulgação

A OMS (Organização Mundial de Saúde) informou, em relatório divulgado nesta quinta-feira (13), que 43% das escolas mundiais não tinham instalações básicas para higienização das mãos com água e sabão antes da pandemia.

Em meio à crise do coronavírus, a rotina de lavagem das mãos é necessária para evitar a propagação da doença, ainda mais com a possibilidade da retomada das aulas presenciais.

De acordo com o relatório do Programa Conjunto de Monitoramento da OMS em parceria com a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), cerca de 818 milhões de crianças não têm instalações básicas para lavar as mãos nas escolas, trazendo maior risco de contração da Covid-19 e outras doenças transmissíveis.

Cerca de um terço dessas crianças estão no continente africano, ao sul do Saara. Nos países menos desenvolvidos, o relatório indica que sete em cada dez escolas não têm serviços básicos de saneamento e água.

O levantamento ainda revelou que no Brasil, mais de um terço das escolas não tem um sistema de higiene adequado, atingindo 39% dos estabelecimentos de ensino onde estudam 16 milhões de jovens.

Além disso, segundo o Censo Escolar 2018, quase 50% das escolas brasileiras não tem acesso à rede pública de esgoto.