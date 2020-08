Vídeo: filhotes de puma são resgatados em rodovia no Sul do Brasil

Os felinos passam bem | Foto: Reprodução

Dois filhotes de puma foram resgatados na rodovia da cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul no último sábado (16). Os animais foram encontrados por moradores da localidade e imediatamente acionaram a Brigada Militar de Vacaria, na Serra Gaúcha.

Veja o vídeo:

Veja o momento do resgate dos filhotes | Autor: Brigada Militar Crpo Serra

Depois de resgatados, ambos foram entregues para o Hospital Universitário da Universidade de Passo Fundo. O estado dos filhotes é estável, mas outros exames serão feitos, pois apresentavam altos níveis de estresse.

A suspeita dos policiais locais é que eles tenham sido abandonados por um veículo que passava pela região. Os pesquisadores tentarão fazer a readaptação dos pumas à vida selvagem.

Leia mais:

Vídeo: espécie rara e ameaçada de extinção é registrada no Amazonas

Sucuri tenta engolir jacaré em condomínio da Ponta Negra