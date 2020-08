Integrante do CPM22 sai da banda por conversas com menor de idade

O CPM 22 anunciou, pelo Instagram, a saída definitiva do baterista Ricardo Japinha | Foto: Reprodução

O CPM 22 anunciou pelo Instagram, a saída definitiva do baterista Ricardo Japinha, 46 anos, nesta segunda (17). O músico estava no grupo desde 1999. A decisão ocorreu devido a divulgação na terça-feira (9) de conversas íntimas em 2012, entre ele e uma fã, à época com 16 anos de idade. No período, o músico tinha 38 anos.

Nas conversas, Japinha pede para conhecer melhor a fã, que gostaria de um encontro com toda a banda. Eles. também. falaram de namoro e virgindade em um clima de paquera. Devido a repercussão, Japinha se pronunciou nas redes sociais:

"Quem me conhece, de verdade, sabe da minha índole e do meu caráter e que jamais agiria com o intuito de machucar alguém, seja física ou psicologicamente", escreveu.

O Vocalista Fernando Badauí, afirma que a conduta do músico não condiz com o que a banda acredita. Que todos foram surpreendidos com a situação e que a banda seguirá sem o integrante.

"Após os últimos acontecimentos, decidimos pelo afastamento do nosso baterista, Ricardo Japinha. Reafirmando nossa posição de não compactuar com atitudes desrespeitosas com quem quer que seja. A banda continua", diz o comunicado.





