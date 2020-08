Whindersson Nunes e Felipe Neto vão ajudar a criança que foi abusada

| Foto: Reprodução

A menina de dez anos, que engravidou devido a um estupro do tio, vai ser ajudada pelos youtubers. Whindersson Nunes, prometeu custear tratamento psicológico até a menina completar 18 anos de idade e Felipe Neto vai custear a educação até o final da faculdade.

O caso ganhou repercussão após a vítima conseguir na Justiça o direito de interromper a gravidez, que estava no terceiro mês . Grupos religiosos tentaram pressionar a família para que a gestação fosse mantida e a menina desse à luz ao filho, fruto do abuso do tio. Um grupo de manifestantes tentou invadir o hospital em que estava internada no Recife e, do lado de fora, gritavam "assassino, assassino" para o médico responsável pelo procedimento.

Felipe Neto, também, se mostrou sentido com a repercussão do caso e as manifestações contra o aborto da criança, apesar da previsão legal para se interromper a gravidez em caso de estupro.

Whinderson Nunes, em sua conta no twitter, criticou a postura dos religiosos e disse: "A terra devia estar em paz com tantos Jesus nas redes sociais, tantos imaculados. Me preocupa o tanto de atrocidades que essa criança vai ouvir no decorrer da vida".





Leia mais:

Criança engravida após estupro e ministra Damares comenta caso

'Tomava remédio para não sentir', revela menina estuprada por padrasto