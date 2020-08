Caixa reduz horário de atendimento nas agências em uma hora

A empresa ainda comunicou que as pessoas que estiverem em busca do auxílio não precisam madrugar nas filas, já que todos serão atendidos | Foto: Divulgação

As agências da Caixa Econômica Federal (CEF) funcionarão em novo horário, das 8h às 13h, para realizar atendimento a serviços essenciais a partir desta terça-feira (18). Antes, o banco ficava aberto ao público das 8h às 14h.

A empresa ainda comunicou que as pessoas que estiverem em busca do auxílio não precisam madrugar nas filas, já que todos serão atendidos.

Ainda hoje, inicia o saque de dinheiro físico referente ao auxílio emergencial de R$ 600 para os beneficiários do Bolsa Família que tiverem o final 1 no Número de Identificação Social (NIS).

Já o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) emergencial pode ser feito para as pessoas que tiverem nascido nos meses de janeiro e fevereiro.

Os dois benefícios podem ser movimentados através do aplicativo Caixa Tem.