Achou que era uma criança? Bolsonaro carrega anão no colo; veja vídeo

Bolsonaro aparece em vídeo carregando anão | Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro levantou um anão do chão e o carregou nos ombros durante uma visita a Aracaju, em Sergipe, nesta segunda-feira (17), quando esteve na cidade para a inauguração da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I.

No Twitter, internautas afirmam que o presidente confundiu o anão com uma criança. No vídeo, é possível ver que Bolsonaro segura e levanta a pessoa e uma mulher pergunta: "É uma criança?".

O Planalto não se pronunciou sobre o fato. Além da confusão, a presença de Bolsonaro na cidade provocou aglomeração desde a chegada dele no aeroporto, onde retirou a máscara, desrespeitando normas municipais que obrigam o uso do equipamento de proteção individual. Ele ainda distribuiu abraços e cumprimentos.

