Homem degola companheira e posta foto do corpo nos stories do WhatsApp

Marido perfurou o pescoço e degolou a companheira | Foto: Reprodução

Um homem matou a companheira degolada, no Sol Nascente no Distrito Federal. Após o crime, ele tirou uma foto do corpo e postou nos Stories do WhatsApp antes de tentar tirar a própria vida. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20).

A Polícia Militar foi acionada. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima, identificada como Sônia Miranda Luz, 35 anos, já sem vida. Ela estava no sofá da sala. Izildo Neto Simão dos Santos, 34, também foi localizado na residência. Ele estava ferido e permaneceu deitado em outro sofá, na mesma sala de estar.

Os familiares informaram que o homem havia matado a companheira e tentado contra a própria vida. Diante dos fatos, a PM acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreu o suspeito.

De acordo com os bombeiros, o marido perfurou o pescoço e degolou a companheira. Izildo Santos estava com duas perfurações no pescoço, uma no tórax e duas na região abdominal.

O homem foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e entrou para o centro cirúrgico.

