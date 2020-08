Idoso é flagrado abusando da própria neta de apenas quatro anos

O idoso acreditava que ficaria impune | Foto: Divulgação

Um idoso de 67 anos foi preso pela Polícia Civil de Jaciara (150 km de Cuiabá) foi flagrado abusando da própria neta, de apenas quatro anos, na residência da família, no Bairro Residencial Flamboyant, em Jaciara, no Mato Grosso.

O abuso aconteceu no dia 30 de julho deste ano, mas a prisão foi realizada na última quarta-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, a mãe da vítima estava dando banho em outro filho e deixou a menina sob os cuidados do avô. Após o banho no filho, a mãe foi procurar pela filha e a encontrou no quarto com o avô.

Quando ela tentou entrar no quarto, porém, o idoso tentou impedir a entrada dela segurando a porta com os pés.

Ela conseguiu empurrar e encontrou a filha deitada na cama, sem roupas, com um lençol no rosto. E o sogro com as calças abertas e com as mãos nas partes íntimas.

A mãe chamou o marido, que conversou com o pai. Ao filho, ele confessou o abuso e disse só não ter consumado o estupro contra a neta porque a nora entrou no quarto.

Ele disse, ainda, que acreditava que ficaria impune, porque já tinha cometido abusos outras vezes e ninguém havia conseguido provar.

A família procurou a delegacia e denunciou o idoso. A Polícia Judiciária Civil começou a investigar o caso e representou o mandado de prisão do suspeito, que foi expedido pela Justiça.

Na manhã de quarta-feira (19), ele foi até a delegacia prestar esclarecimentos, foi ouvido e teve o mandado de prisão cumprido.

Ele foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:

'Justiceiro' rastreia celular roubado e mata ladrão a tiros em Manaus

'Barraqueira do São Lázaro' é presa por agredir esposa do amante no AM