Dia do folclore: Conheça cinco personagens do folclore brasileiro

Manaus - O folclore brasileiro teve origem a partir de lendas indígenas, africanas e europeias, e caracteriza a cultura popular do país. Como forma de marcar a importância dessas manifestações folclóricas populares, o Congresso Nacional estabeleceu em 1965 o Decreto nº 56.747/65 que dispõe que o dia 22 de agosto é marcado como o Dia do Folclore no Brasil.

Uma das características do folclore é que seus elementos devem ser aceitos popularmente e transmitidos de geração em geração, pela oralidade. Diversos conhecimentos caracterizam essa manifestação cultural, como os costumes, festas populares, danças, parlendas, músicas, lendas e mitos, e neles há diversos personagens.O EM TEMPO selecionou cinco destes personagens folclóricos brasileiros para você conhecer ou relembrar.

1 - Saci-pererê

O saci é conhecido por ser um menino negro, de uma perna só, que pula pela floresta com um cachimbo na boca e usando um gorro vermelho, que lhe concede poderes sobrenaturais. Ele é visto como o guardião das ervas e das plantas medicinais da mata, porém outra característica dele é de ser um menino travesso, que brinca com os animais e com as pessoas que passam por seu caminho. Costuma trançar os pelos dos animais e dar um assobio tão alto que assusta os viajantes.

Ele também invade a casa das pessoas e incomoda as cozinheiras, trocando sal por açúcar, estragando as comidas que já estiverem prontas ou queimando-as, escondendo objetos, entre vários outros tipos de travessuras. A lenda diz que não existe apenas um saci e que após 77 anos ele se transforma em um cogumelo venenoso ou os que ficam nos troncos das árvores, conhecidos como "orelhas-de-pau". Para capturá-lo é necessário retirar seu gorro para que ele perca seus poderes e prendê-lo em uma garrafa com uma cruz desenhada.

O saci é um dos personagens principais do folclore brasileiro | Foto: Eduardo Duval/Frata Soares/André Leão

2 - Mula sem cabeça

De acordo com as crenças populares, uma mulher amaldiçoada que mantém relações sexuais com padres está fadada a se transformar na mula, que tem no lugar da cabeça uma labareda de fogo e na cauda uma chama. Aos que passam por seu caminho ela ataca com um forte coice, capaz de ferir gravemente a pessoa.

Para as mulheres que não queiram ser amaldiçoadas é necessário que seja amaldiçoada por um padre sete vezes antes de uma missa ou ferir a mula com qualquer objeto pontiagudo, fazendo ela se transformar na forma humana novamente. Acredita-se que a lenda surgiu para manter os costumes morais da Igreja e porque os padres se locomoviam muito com mulas.

A lenda da mula foi criada para manter os costumes morais da igreja | Foto: Eduardo Duval/Frata Soares/André Leão

3 - Negrinho do pastoreio

Este personagem é caracterizado por ser um menino negro, montado em um cavalo, que ajuda as pessoas a encontrar objetos perdidos. Sua lenda conta que ele era escravizado por um fazendeiro e foi castigado após um dos cavalos do homem fugir. Após muitas chibatadas, o menino foi levado a um formigueiro e deixado lá para morrer. Na manhã seguinte ele aparece para o fazendeiro, montado no cavalo que havia fugido, sem ferimento algum.

O menino então se liberta e sai cavalgando livremente. Ao lado dele, sempre a Virgem Maria, sua padroeira. De acordo com a crença, as pessoas que acenderem uma vela próxima a um formigueiro, pedindo ajuda para encontrar algo, receberão a atenção do menino.

O negrinho ajuda quem tiver perdido algo | Foto: Eduardo Duval/Frata Soares/André Leão

4 - Caipora

A caipora é considerada a protetora da floresta e dos animais, podendo ser representada por uma figura masculina ou feminina. Quando um caçador entra na mata e fere um animal, ela solta uivos e gritos estridente, assustando-os. Acredita-se que ela fique mais forte nos dias santos e finais de semana. Ela é descrita como uma índia de cabelos vermelhos e orelhas pontiagudas, lembrando um pouco outro personagem, o curupira e sendo confundida com ele por muitas pessoas.

Seu corpo pode ser vermelho ou verde e ela tem o poder de controlar os animais, principalmente os protegendo quando prevê alguma situação de perigo. Uma curiosidade é que ela tem o costume de fumar, o que faz com que muitos caçadores levem fumo para agradá-la, deixando na beira de uma árvore. Ela permite então que eles cacem, porém estando proibido o ataque a fêmeas que estejam prenhas.

Caipora | Foto: Divulgação

5 - Lobisomem

A versão desse personagem na região Norte do Brasil diz que ele é o oitavo filho nascido depois de sete mulheres. Por ter a saúde debilitada e anêmico, se transformava no animal para se alimentar do sangue de suas vítimas e, assim, compensar a falta de nutrientes da sua dieta quando humano. Acredita-se que ele se transforma nas noites de quinta-feira, quando a lua está cheia.

Alguns acreditam que o homem poderia ser curado da maldição caso fosse ferido por uma bala banhada com cera de vela de um altar onde foram realizadas três missas do galo, missa celebrada na véspera do Natal, ou três missas de um domingo. Derivações também acreditam que a bala de prata é capaz de matar ou, pelo menos, ferir gravemente o animal.

O lobisomem é um personagem muito famoso no mundo todo e no Brasil assume diferentes histórias em cada região | Foto: Eduardo Duval/Frata Soares/André Leão

