Pai do cantor sertanejo Cauan também é internado em UTI com Covid-19

Cauan também está internado em UTI em estado grave | Foto: Divulgação

Goiânia - O pai do cantor sertanejo Cauan Máximo, da dupla com Cleber, foi internado na UTI do mesmo hospital em que o cantor está em Goiânia. Hoje, João Luiz Máximo, que também já estava confirmado com covid-19, teve piora clínica.

De acordo com informação da assessoria de imprensa da dupla, João apresentou dispneia (falta de ar), queda da saturação nesta manhã e foi encaminhado para o atendimento de emergência. O laudo da tomografia mostrou comprometimento dos pulmões entre 25 e 50%.

O filho Cauan continua internado, também na UTI, em estado grave, estável hemodinamicamente. Hoje, ele teve melhora clínica e também de alguns exames de sangue, segundo informações divulgadas. O cantor está internado desde a semana passada, por complicações do novo coronavírus. Na quarta-feira (19), Shirlei, mãe de Cauan, também foi diagnosticada com covid-19.

