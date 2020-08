PM que pisou em pescoço de mulher é indiciado por abuso de autoridade

A vítima se recupera de uma cirurgia na tíbia na perna fraturada durante a abordagem e ainda não consegue andar | Foto: Divulgação

O policial militar flagrado em vídeo pisando no pescoço e arrastando uma mulher negra de 51 anos em São Paulo é investigado criminalmente por eventual abuso de autoridade em inquérito aberto no 25º Distrito Policial de Parelheiros, na zona sul da cidade, onde a abordagem aconteceu.

A defesa da comerciante, que prefere não se identificar por temer pela segurança, busca agora que o oficial também responda por lesão corporal e tentativa de homicídio. A vítima se recupera de uma cirurgia na tíbia na perna fraturada durante a abordagem e ainda não consegue andar.

A documentação de abertura do inquérito cita dois policiais envolvidos na ação como investigados por crime de abuso de autoridade, em que há constrangimento do preso ou detento “mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência”.

A vítima das agressões deve ser ouvida nesta sexta-feira, no inquérito. Segundo seu advogado, Felipe Pires Morandini, ao pisar no pescoço da mulher, o oficial assumiu o risco de matá-la. Em uma das cenas, o policial pode ser visto tirando um dos pés do chão e colocando todo o peso do corpo sob o pescoço da mulher, já rendida no asfalto. Também arrasta-a até o meio-fio.

— Na instauração do inquérito, consta apenas o abuso de autoridade. No entanto, me manifestarei pela inclusão destes crimes também. De todo modo, o que realmente importa é que, quando o inquérito for finalizado, o promotor os denuncie por estes crimes — disse o advogado.

O caso gerou comoção e revolta. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou em coletiva que “assistiu estupefato às cenas” e solicitou que os policiais envolvidos na abordagem respondam criminalmente, além do inquérito criado pela própria Polícia Militar para apurar as irregularidades no caso.

A comerciante diz que teme por sua segurança e de sua família após denunciar o caso, mas quer justiça.

— Não me sinto segura. Eu tenho filhos e netos, como vai ser minha vida daqui pra frente? Será que esse policial não vai aparecer no meu bairro um dia? Mas, ao mesmo tempo, eu me julgo corajosa. Alguém tinha que fazer alguma coisa — afirmou.

O caso

A mulher possui um bar na região de Parelheiros, zona sul de São Paulo, e foi abordada por policiais às 13h do sábado, 30 de maio, após denúncias de que um carro com som alto estaria em frente ao comércio, incomodando a vizinhança. As imagens mostram os policiais rendendo um homem e apontando a arma para outro, além das agressões à comerciante. Segundo a comerciante, as agressões começaram após tentar defender o dono do carro, que era rendido pela polícia.

Os PMs envolvidos no caso afirmam que foram atacados por uma barra de ferro durante a abordagem e registraram boletim de ocorrência por desacato, desobediência, resistência e lesão corporal.

A comerciante de 51 anos ficou presa na 101º DP de São Paulo durante um dia após a abordagem, com a perna fraturada e lesões no rosto e corpo, e afirma que não foi ouvida pela delegada responsável. Agora responde à quatro denúncias dos oficiais em outro inquérito.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou, em nota, que "os policiais envolvidos permanecem fora das atividades operacionais até a conclusão das investigações" e que “não compactua com desvios de conduta de seus agentes e apura rigorosamente todas as denúncias”.

*Com informações do O Globo

