Filhos de Flordelis fazem culto na carceragem após prisão

Os filhos suspeitos de envolvimento na morte do pastor foram presos nesta segunda-feira (24) | Foto: Reprodução

Após serem presos na manhã desta segunda-feira (24), os cinco filhos e uma neta da deputada federal e cantora Flordelis foram os autores de uma cena inusitada. Eles realizaram um culto dentro da carceragem da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI), no Rio de Janeiro.

Segundo informações dos policiares eles cantavam e do lado de fora dava para ouvir as canções evangélicas. Entre elas, uma conhecida do meio gospel, chamada "Te Agradeço", do Ministério de Louvor e Adoração Diante do Trono, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG).

Adriano dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, Marzy Teixeira da Silva e Simone dos Santos Rodrigues foram presos na casa de Flordelis, no Rio de Janeiro



A denúncia apresentada à Justiça aponta que Flávio, Lucas, Flordelis e os demais denunciados, participaram do assassinato do pastor e também político Anderson do Carmo de Souza, em 16 de junho de 2019.

De acordo com o delegado Allan Duarte, a primeira fase da investigação identificou Flávio como executor do crime e Lucas como a pessoa que comprou a arma utilizada no assassinato. Os dois já estão presos há mais de um ano. Carlos Ubiraci é citado por participação no planejamento da morte, Marzy é apontada como responsável por cooptar Lucas para participar do crime, e Adriano teria auxiliado na carta falsa enviada por Lucas, que atribuiu a pessoas diversas a autoria e ordem para a prática do homicídio.

Os filhos André Luiz e Simone estão envolvidos em uma tentativa de envenenamento ao pastor, anterior ao assassinato. O primeiro teria combinado o ato com Flordelis, enquanto a segunda teria cometido o crime. Marzy também teria participado do envenenamento, assim como Rayane, citada como a responsável por buscar autores para os dois crimes.

Leia mais:

Polícia tira em pneus de ônibus executivo e frustra assalto em Manaus

Com um terçado, homem ameaça esposa em Manaus

Cinco filhos e neta de Flordelis são presos por morte de marido