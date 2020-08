Diretor de filme sobre Flordelis se arrepende: 'Me sinto enganado'

Em entrevista ao Extra, o diretor do filme demonstra decepção | Foto: Divulgação

Marco Antônio Ferraz, editor de moda e diretor do documentário 'Flordelis - Basta uma palavra para mudar', se sente arrependido por ter contato a história da pastora e atual deputada federal Flordelis (PSD-RJ), após a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) a acusarem de mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Anderson foi executado com mais de 30 tiros em 16 de junho de 2019, em Niterói.

O filme, de 2009, contou no elenco nomes como Bruna Marquezine, Cauã Reymond, Reynaldo Gianechinni e Marcelo Antony, todos sem cachê, comovidos pela história da, na época, mãe de 44 filhos. Anderson foi o produtor executivo da trama.

Em entrevista ao Extra, o diretor do filme demonstra decepção. "Me arrependo. Se fosse hoje, jamais teria feito esse filme. Não sou cineasta. Sou um contador de histórias e o que contei foi uma mentira diante dos fatos que conhecemos agora. Estou dilacerado, me sinto enganado. É como se não pudesse confiar em ninguém", disse.

Marco também revelou detalhes da relação entre a deputada e o marido na época. "Ele era louco por ela. Fazia qualquer coisa que ela quisesse ou mandasse. [...] Ele pediu que eu comprasse um vestido chique, que dinheiro não seria um problema. Fomos a uma loja de grife e pagamos R$ 2 mil num vestido. Foi um sonho realizado ver aquela mulher, que saiu do morro, ali, chiquérrima e linda. No fim das contas, tudo não passou de uma mentira", concluiu.

Nesta segunda-feira (24), a Polícia Civil do Rio e o MP do estado prenderam oito pessoas por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo. Desde 2018, Flordelis tentou matar o marido seis vezes, ainda segundo a polícia. A deputada não foi presa por conta da imunidade parlamentar. Ela nega os crimes.

Trailer do Filme Flordelis - Basta uma palavra para mudar

