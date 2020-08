Caso Miguel: Mãe diz estar sofrendo ataques nas redes sociais

Em julho, dias após a morte do filho, Mirtes disse ao Jornal do Comércio que teve sua conta no Instagram invadida por hackers | Foto: Reprodução

A mãe do menino Migual Otávio, que morreu após cair do nono andar de um prédio no Recife, em junho, vem sendo hostilizada nas redes sociais. Mirtes Renata Santana de Souza contou à TV Jornal de Pernambuco que os dias não têm sido fáceis e, além da ausência do filho de cinco anos, precisa lidar com a animosidade de algumas pessoas, após acionar a Justiça contra a ex-patroa com um pedido de indenização por danos morais e materiais.

"Todo mundo que passou por uma situação igual a minha ou parecida com a minha, de crime ou qualquer coisa do tipo, tem direito a receber indenização pelos danos morais e materiais, só é buscar isso", disse Mirtes.

De acordo com a advogada da família, o valor estipulado é de R$ 987 mil, divididos entre os pais e a avó materna da criança, que no momento do acidente estava sob os cuidados de Sarí Corte Real, esposa do prefeito de Tamandaré. Outra ação pede o pagamento de verbas rescisórias já que Mirtes e a mãe dela constavam como funcionárias públicas do município.

"Elas tinham a carteira assinada antes do mandato dele, houve a baixa pelos empregadores, passaram a ser vinculadas como cargo comissionado na Prefeitura de Tamandaré e assim permaneceram até vir à tona toda esta situação em que elas foram exoneradas já no início do mês de junho. Não receberam nada, absolutamente nada, em relação aos seus direitos trabalhistas", explicou Karla Cavalcanti.

Desde o falecimento de Miguel, a família vem recebendo ajuda de amigos e órgãos ligados aos direitos humanos para se manter até que a situação seja resolvida. A Justiça estabeleceu esta quarta-feira (25) como data limite para que Sarí Corte Real apresente sua defesa.

Em julho, dias após a morte do filho, Mirtes disse ao Jornal do Comércio que teve sua conta no Instagram invadida por hackers e todas as fotos com o filho haviam sido apagadas.