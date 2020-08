Motorista troca cachorro quente gourmet de cliente por kikão de rua

Motorista de aplicativo come o cachorro-quente gourmet de cliente e troca por kikão de rua | Foto: Reprodução

Um motorista de aplicativo comeu o cachorro-quente gourmet de uma cliente e trocou por um kikão de rua, no Rio de Janeiro. O rapaz se chama Ian Curry, do vídeo viral da internet onde ele termina com a namorada, em 2013.

De acordo com Cláudia Gomes, dona do restaurante, que vende cachorro-quente gourmet, o motorista colocou outro produto na embalagem que foi entregue a uma cliente.

"A Renata [cliente] ligou e mencionou que mandamos o cachorro-quente errado. Por um momento, achei que tivesse trocado mesmo, pois tínhamos recebido outros pedidos, mas ninguém havia reclamado. Fui achando estranho, pois a Renata disse que o cachorro-quente tinha milho e o sanduíche não leva milho. Pedi que ela mandasse uma foto e tive certeza que não havia a menor possibilidade daquele cachorro-quente ser nosso", disse Claudia

A dona do estabelecimento também entrou em contato com o motorista, que teria dito que não tinha obrigação de fazer entregas e que se ele quisesse nem precisava ter se dado ao trabalho de entregar, já que ele esperava levar um passageiro e não um pacote. A 99 baniu o motorista

Após constatar que o sanduíche foi substituído pelo motorista, Claudia mandou entregar outro cachorro quente para a cliente que havia acabado de chegar de viagem.

Agressões e abuso sexual contra a irmã

Rebeca Curry, irmã do motoboy, falou que acredita na cliente e ainda revelou que Ian a estuprou quando tinha 7 anos e que agrediu a mãe. Em 2015 quando o Ian morava com a namorada na mesma casa que o restante da família começou uma briga porque a sogra queria entrar no quarto deles para pegar uma roupa e a namorada não deixou, o clima ficou tenso.

Ian ficou violento e a irmã, Rebeca, se meteu, mas teve que correr e se trancar no quarto na confusão a mãe tentou impedir, mas o filho quase quebrou braço dela. Fizeram um boletim de ocorrência, mas não deu em nada.

A última agressão sofrida pela jovem foi em 2019 onde ela voltou pra casa com o namorado e o irmão saiu de casa e deu uma chave no pescoço e com isso conseguiu uma medida protetiva. Por conta de tudo que viveu, a violência e o estupro, Rebeca conta que sofre de ansiedade e depressão.

Com medo de repressão do irmão, Rebeca falou que iria deletar os relatos do Twitter, mas o empresário e youtube Felipe Neto disse que vai ajudá-la com toda a parte jurídica.

