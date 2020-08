Canibalismo pode salvar o planeta, diz cientista sueco

Carne seria a solução para os efeitos das mudanças climáticas | Foto: Reprodução

O cientista comportamental e estrategista de marketing Magnus Söderlund diz que para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas comer carne seria uma solução. O tema foi discutido na TV4, na suécia, não foi sugerido um retorno a tempos sombrios de canibalismo primitivo, mas defendeu algo como uma “indústria da carne humana” no futuro.

Alguns questionamentos forma feitos pelo cientista como “o canibalismo é uma solução para a sustentabilidade dos alimentos no futuro?” e “somos egoístas demais para viver de maneira sustentável?”, se as pessoas fossem capazes de ultrapassar tabus conservadores antigos sobre comer este tipo de alimento.

A ideia é que, uma vez que outras fontes alimentícias se tornarem mais escassas devido aos efeitos no clima, humanos podem ter que considerar comer coisas que são agora quase impensáveis em algumas culturas, como carne de animais de estimação, insetos e carne humana.

Söderlund ainda crê que, com o marketing e as razões certas, as pessoas estariam dispostas a dar uma chance para um pernil ou sobrecoxa humanos. Inclusive, uma vez que terminou sua apresentação, 8% da plateia do programa de TV sueco levantou a mão dizendo que toparia experimentar carne de sua carne, incluindo o próprio cientista.

Leia mais:

Canibalismo: jovem é morto e tem testículos comidos após encontro

Trio que vendia salgados feitos com carne humana é condenado