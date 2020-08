Corte de R$ 60 milhões paralisa ações contra desmatamento na Amazônia

O Ministério do Meio Ambiente informou, nesta sexta-feira (28), que em razão do bloqueio financeiro efetivado pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), da ordem de R$ 20.972.195,00 em verbas do IBAMA e R$ 39.787.964,00 em verbas do ICMBio, serão interrompidas todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia Legal. O bloqueio das atividades inicia a partir da próxima segunda-feira (31).

O ministério também informou que também serão interrompidas todas as operações de combate às queimadas no Pantanal e demais regiões do País.

Segundo informado ao ministério pelo secretário do Ministério da Economia, Esteves Colnago, o bloqueio atual de cerca de R$ 60 milhões para os dois institutos foi decidido pela Secretaria de Governo/SEGOV e pela Casa Civil da Presidência da República. O novo corte de recursos somasse à redução de outros R$ 120 milhões já previstos como corte do orçamento na área de meio ambiente para o exercício de 2021.

As operações que serão afetadas já na segunda-feira compreendem, no âmbito do combate às queimadas no IBAMA, a desmobilização de 1.346 brigadistas, 86 caminhonetes, 10 caminhões e quatro helicópteros. Nas atividades relativas ao combate ao desmatamento ilegal serão desmobilizados 77 fiscais, 48 viaturas e dois helicópteros.

No âmbito do ICMBIO, nas operações de combate ao desmatamento ilegal, serão desmobilizados 324 fiscais, além de 459 brigadistas e 10 aeronaves Air Tractor que atuam no combate às queimadas.