Vídeo: Sucuri de seis metros e 100 kg é capturada passeando em sítio

Acre - Uma sucuri de aproximadamente seis metros e 100 quilos foi capturada na tarde da última sexta-feira (28), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, no município de Sena Madureira. A equipe foi acionada para a remoção da cobra no Rancho V5, estrada Mário Lobão, sentido Segundo Distrito, via 193.

Segundo um funcionário do rancho, a cobra se encontrava próxima de um açude, localizado nas imediações de um curral.

Os bombeiros realizaram a captura e colocaram a Sucuri em uma "caixa de transporte" (material utilizado pelos bombeiros para transporte de animais capturados).

A Sucuri não apresentava nenhum ferimento e, por ser de grande porte, foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Rio Branco, para soltura em local adequado.

