Garçom compra aparelho celular pela internet e retira pedra em loja

Pedra foi entregue ao cliente na loja física | Foto: Reprodução/Record

O garçom Nilson Soares comprou um aparelho celular de R$ 1.399,00, mas teve uma surpresa ao retirar o produto em uma loja física no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele recebeu apenas uma pedra dentro da caixa do aparelho. Revoltado, ele gravou um vídeo no estabelecimento, que fica na avenida Nossa Senhora de Copacabana.

"Pensei que fosse brincadeira de alguém, que alguém tinha pegado a caixa errada, mas depois vi que era a caixa que realmente iriam me entregar. Isso foi um descaso, pois era algo que eu queria receber na hora. Meus filhos precisam do aparelho celular para estudar, devido as aulas online", declarou o garçom.

Apesar da loja ter informado que irá estornar o valor, o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, esclareceu que a decisão de realizar troca ou de receber o dinheiro de volta é somente do cliente:

"O direito da desistência da compra é do consumidor. O fornecedor não pode escolher estornar o valor. Não funciona desta forma. O fornecedor tem que cumprir a oferta, o que está previsto no Código do Consumidor", explicou.