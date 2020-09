Vídeo: jovem dança funk dentro de Câmara Municipal no Piauí

Imagens começaram a circular na internet nesta segunda (31) | Foto: Reprodução

Brasil - Nesta segunda-feira (31) começou a circular nas redes sociais um vídeo em que uma jovem, até o momento não identificada, protagonizou um momento de dança. O ato em si não teria repercutido se fosse em um lugar comum. O vídeo foi gravado no plenário da Câmara Municipal de Bom Jesus, no Piauí.

Veja o vídeo:

Vídeo foi gravado dentro do plenário | Autor: Reprodução

O presidente da Casa Legislativa, Nestor Renato Pinheiro Elvas, emitiu nota sobre o assunto e disse estar triste com o fato e a repercussão. Confira a nota:

Considerando a divulgação de vídeos em redes sociais, a Presidência da Câmara esclarece que:

- Nos vimos na necessidade de emitir a presente nota de esclarecimento por conta da divulgação de um vídeo fora de contexto acerca de nossas atribuições. É triste, principalmente neste momento tão complicado pelo qual já estamos todos passando, que sejamos surpreendidos por atos que a Presidência da Câmara Municipal de Bom Jesus, representado pelo seu Presidente Nestor Renato Parente Elvas jamais compactuaria, e que em seu bojo, ainda que de forma rasa, exista pessoas acerca dos fatos, provavelmente com o intuito de fazer uso político da situação, denegrindo um trabalho que vem sendo realizado da forma responsável;

- CONSIDERANDO, que desde a convocação de todos os profissionais, seja eles concursados ou não, foi sempre pautada no exercício de suas atividades profissionais a responsabilidade para com a coisa pública; - Diferentemente da manifestação proferida por alguns, essa Presidência está tomando todas as medidas cabíveis, e apurando todos os fatos necessários, para que possa assim “PUNIR” de forma Administrativa, Civil e Penalmente;

- Oportuno consignar que, embora estejamos tratando da Casa Legislativa, intitulada como a casa do Povo, não poderíamos de forma alguma, deixar a sociedade sem respostas e sem adotarmos medidas para buscar providências legais quanto as pessoas que de forma mal-intencionada praticaram tais atos, e reiteramos nosso compromisso com todos os bonjesuenses, pois buscaremos responsabilizar os que estão prejudicando gravemente a imagem e reputação da casa Legislativa de Bom Jesus, a quem tanto presamos.

Leia mais:

Amazonense cria oficina de dança contemporânea no Ceará

Indireta para Anitta? Ludmila lança música 'Cobra venenosa'

Polícia procura pais de criança que dançou em cima de carro no AM